Tentativa de abordagem policial termina com perseguição, colisão e motociclista detido

Crédito: Maycon Maximino

Uma tentativa de abordagem policial, terminou em perseguição, colisão, uma mulher ferida e um homem detido nesta noite de sexta-feira (08), em São Carlos.

De acordo com informações, uma equipe da PM realizava um patrulhamento de rotina pela Rua Teotônio Vilela, no Jardim Tangará, quando avistou um motoboy em atitude suspeita e deu ordem de parada, mas ele não obedeceu e empreendeu fuga em sentido à Vila Nery, entrando na Rua Doutor Marino Da Costa Terra pela contramão, sendo acompanhado pela viatura policial.

Durante a fuga, o motoboy deparou-se com uma mulher conduzindo uma Honda Biz, no sentido correto da via e ao desviar dele, ela acabou colidindo contra o carro da polícia. Com o impacto, a motociclista caiu e ficou ferida, sendo socorrida pelo SAMU, com uma fratura exposta no joelho e várias escoriações pelo corpo.

O suspeito também foi ao solo na tentativa de desvia da outra moto, mas levantou-se e fugiu a pé, abandonando a moto.

Os policiais também o acompanharam a pé e conseguiram detê-lo em um beco, no Américo Alves Margarido, sendo conduzido ao plantão policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.

