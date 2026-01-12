Técnico de internet fica ferido após queda de escada no Jardim Hikare

Crédito: SCA

Uma queda de escada deixou um técnico de instalação de internet ferido na manhã desta segunda-feira (12), no bairro Jardim Hikare.

O acidente ocorreu na Rua Juliano Parolo, esquina com a Rua Alois Partel, onde o profissional realizava a instalação do serviço.

De acordo com as informações, a escada estava apoiada em fios no momento do trabalho. Durante a atividade, um dos fios acabou se rompendo, fazendo com que a escada perdesse o apoio e o técnico caísse de uma altura aproximada de quatro metros.

O trabalhador utilizava corretamente os equipamentos de proteção individual (EPI), como capacete e cinto de segurança. No entanto, como a escada estava apoiada nos fios, não havia um ponto fixo adequado para a ancoragem do cinto. Com o rompimento do fio, a escada caiu lateralmente, ocasionando a queda da vítima ao solo.

O técnico, de 30 anos, sofreu trauma no quadril, além de suspeita de fratura no cotovelo esquerdo e dor no quadril do lado esquerdo. Ele foi socorrido por uma equipe do SAMU e encaminhado à Santa Casa para atendimento médico.

