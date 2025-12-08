(16) 99963-6036
segunda, 08 de dezembro de 2025
Segurança

Técnico de enfermagem é encontrado morto dentro de casa na Vila Prado

08 Dez 2025 - 01h13Por Da redação
Técnico de enfermagem é encontrado morto dentro de casa na Vila Prado - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

 

Um técnico de enfermagem de 56 anos foi encontrado morto dentro da própria casa na noite deste domingo, 7, na Rua Cidade de Milão, no bairro Vila Prado, em São Carlos. A vítima foi identificada como Leonardo Resende de Nogueira, funcionário público que atuava na UPA do Cidade Aracy e que também já integrou a equipe do SAMU de São Carlos.

Segundo informações, um colega de trabalho recebeu a notícia de que o irmão de Leonardo não conseguia mais contato com ele. Preocupado, o amigo foi até a residência e, ao entrar no imóvel, percebeu um forte odor vindo do interior. Ao verificar o quarto, encontrou Leonardo deitado na cama já em avançado estado de decomposição.

Imediatamente, o colega acionou a Polícia Militar. Os PMs que atenderam a ocorrência solicitaram a presença da Perícia Técnica, que realizou os procedimentos no local. O caso foi registrado no Plantão Policial de São Carlos. A causa da morte ainda não foi definida e deverá ser esclarecida após exames oficiais.

A morte causou grande comoção entre profissionais da saúde do município. Colegas da UPA e do SAMU lamentaram profundamente a perda, destacando o comprometimento e a dedicação de Leonardo ao longo de sua carreira, deixando condolências à família.

