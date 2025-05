Técnico de enfermagem é detido acusado de praticar furto no Centro

Produtos furtados foram recuperados pela GM - Crédito: Maycon Maximino

Um técnico de enfermagem, de 28 anos, morador de Dourado, foi detido por guardas municipais por volta das 10h desta segunda-feira, 26, acusado de furtar uma loja no centro de São Carlos.

O crime aconteceu em uma loja localizada na Avenida São Carlos. O suspeito colocou produtos em uma bolsa, mas foi flagrado por um segurança que viu e conseguiu detê-lo. Questionado, confessou o furto, mas disse que ligaria para o pai para ressarcir o prejuízo. Todavia, ele não conseguiu contatar o parente e aproveitou uma distração e fugiu.

A Guarda Municipal foi acionada e com auxílio do monitoramento, chegou ao suspeito, no cruzamento das ruas Episcopal com a General Osório. Após ser abordado, foi encaminhado à CPJ e ficou à disposição da autoridade policial. O material foi recuperado e será restituído ao proprietário.

Leia Também