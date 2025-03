Tático Comando flagra adolescente com drogas, simulacro e carro dublê

Compartilhar no facebook

Crédito: Maycon Maximino

Um adolescente de 17 anos foi detido nesta noite de sexta-feira (14), após ser flagrado com drogas, um simulacro de arma de fogo e um carro dublê, na Avenida Maranhão, Jardim Gonzaga.

No dia anterior, uma equipe do Tático Comando da Polícia Militar, realizava um patrulhamento quando avistou o menor, que já era conhecido nos meios policiais e que estava procurado, pois havia um mandado de busca e apreensão contra ele.

O adolescente conduzia um Nissan March, vermelho, e os policiais deram ordem de parada, mas ele não obedeceu e conseguiu escapar.

Por saberem de quem se tratava, os policiais também sabiam onde encontrar o menor, por isso, na data de hoje, realizaram uma busca e o localizaram, vendendo drogas, em uma esquina, na Avenida Maranhão, no Jardim Gonzaga.

Desta vez o adolescente foi abordado e, além dos entorpecentes, a equipe encontrou com ele, a chave do carro que ele estava dirigindo no dia anterior, e ao ser questionado, indicou onde estava o veículo e contou que o comprou através de uma rede social, por R$ 2.500,00.

Ao vistoriar o veículo, a equipe encontrou um simulacro e duas toucas ninja em seu interior e verificou que as numerações do chassi e do motor estavam suprimidas e a placa era clonada. Através de algumas etiquetas, foi possível constatar que o carro era dublê e que havia sido furtado em Ibaté, em outubro de 2024.

Diante dos fatos, o carro, os entorpecentes, o simulacro e as toucas foram apreendidos, e o adolescente, foi conduzido à Fundação Casa.

