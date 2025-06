Susto na região central: carro sem freio atinge parede de imóvel

Compartilhar no facebook

Crédito: Lourival Izaque

Um carro sem freio atingiu a parede de um imóvel na tarde desta quarta-feira (18), na região central de São Carlos.

O caso ocorreu na Rua Riachuelo, ao lado da base do Departamento de Trânsito. Segundo informações , um carro que apresentava problemas mecânicos estava parado na via quando, por motivos ainda a serem apurados, acabou descendo sozinho e colidiu contra a parede de um imóvel próximo à base dos agentes de trânsito.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. As causas do ocorrido serão investigadas.

