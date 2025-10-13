(16) 99963-6036
segunda, 13 de outubro de 2025
Segurança

Suspeitos presos em São Carlos amarraram vítimas durante assalto em Itápolis

13 Out 2025 - 19h59Por Da redação
Uma família foi feita refém durante um assalto a residência ocorrido na manhã desta segunda-feira (13), no bairro Itauera Residencial, em Itápolis (SP). Segundo informações da Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 8h30, quando pelo menos três homens, encapuzados e vestidos de preto, invadiram a casa e renderam os moradores.

De acordo com o boletim de ocorrência, o morador relatou que estava em seu quarto e, ao sair para preparar café, se deparou com os assaltantes dentro da residência. Um dos criminosos anunciou o roubo e ordenou que todos permanecessem calmos. Os moradores foram amarrados com abraçadeiras plásticas, conhecidas como “enforca-gato”, e levados para uma despensa, onde permaneceram sob ameaça enquanto os suspeitos recolhiam diversos pertences de valor.

Os autores encheram malas com joias, bijuterias e outros objetos, cuja relação completa ainda será apresentada à Polícia Civil. Durante toda a ação, que durou vários minutos, as vítimas permaneceram detidas e sem ferimentos. Após o roubo, os suspeitos fugiram do local e, segundo informações iniciais, teriam embarcado em um veículo branco, cuja placa e modelo não foram identificados.

Assim que conseguiram se soltar, os moradores pediram ajuda a vizinhos e acionaram a Polícia Militar.

Cinco suspeitos de participação no crime foram presos pela PM em uma casa no bairro Cidade Aracy onde os policiais encontraram duas armas, objetos roubados da casa e o veículo que teria sido usado na fuga.

