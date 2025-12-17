Suspeito tenta dispensar mochila com drogas, mas acaba detido pela Guarda Municipal em Ibaté

A Guarda Municipal de Ibaté deteve um homem por tráfico de drogas na tarde desta quarta-feira (17), durante patrulhamento preventivo na Rua Borborema, nas proximidades da Praça do Parquinho, no bairro Cruzado.

De acordo com o relatório da ocorrência, a equipe realizava ronda por volta das 13h10 quando o indivíduo, ao avistar a viatura, passou a caminhar de forma suspeita, olhando repetidamente para trás. Durante a abordagem, ele arremessou uma mochila azul sobre o telhado de um imóvel próximo.

Na verificação do objeto, os agentes localizaram diversas porções de entorpecentes e uma máquina de cartão. Com o suspeito, também foram encontrados R$ 62,50 em dinheiro. Diante da situação, foi necessário o uso de algemas, por fundado receio de fuga e para garantir a integridade física do detido e de terceiros.

No interior da mochila, foram apreendidos 11 pinos de substância análoga à cocaína, uma porção semelhante a haxixe, oito porções de substância análoga à maconha, oito pedras aparentando ser crack, além de uma máquina de cartão.

Todo o material foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi apreendido para as providências cabíveis. O homem permaneceu à disposição da Justiça.

Leia Também