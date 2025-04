Suspeito tenta a fuga com motocicleta adulterada, mas acaba detido pela PM

Crédito: Maycon Maximino

Durante patrulhamento preventivo no bairro Jardim Boa Vista, uma equipe da Polícia Militar visualizou uma motocicleta conduzida por um indivíduo que, ao perceber a presença da viatura, tentou se evadir, acelerando o veículo. A abordagem foi realizada logo em seguida, na Avenida Grécia.

Na busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o condutor. No entanto, durante a vistoria veicular, foi constatada uma adulteração na placa da motocicleta. O primeiro caractere da placa havia sido modificado com o uso de fita isolante, alterando a identificação original do veículo. Questionado, o condutor admitiu ter ciência da alteração.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao indivíduo com base no Artigo 311 do Código Penal (adulteração de sinal identificador de veículo automotor). Ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde a autoridade policial deliberou pela confecção do boletim de ocorrência e liberou o acusado.

