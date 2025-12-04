(16) 99963-6036
Suspeito reage à abordagem e acaba detido durante furto de cabos

04 Dez 2025 - 08h48Por Da redação
Uma tentativa de furto de fios de telefonia terminou em confusão, luta corporal e hospitalização na noite desta quarta-feira (3), na Avenida Araraquara, no Parque Belvedere, em São Carlos.

Segundo informações registradas em boletim de ocorrência, um guarda municipal de 40 anos, que também presta serviços de segurança para uma empresa de telefonia, foi avisado por um conhecido de que um homem estaria cortando cabos metálicos instalados na via pública. O contato chegou a enviar uma foto do suspeito ao agente.

O guarda municipal se deslocou até o endereço para realizar registro fotográfico e elaborar um relatório de danos. No local, parte da fiação estava pendurada. Para evitar que o material fosse furtado, ele cortou os fios e, em seguida, avistou o suspeito, que aparenta ter cerca de 32 anos, em uma rua próxima.

Ao tentar abordá-lo e se identificar como guarda municipal, o homem resistiu e teria avançado contra o agente, iniciando luta corporal. Populares que presenciaram a cena ajudaram a imobilizar o suspeito até a chegada de apoio.

Durante a abordagem, foram encontrados com o homem uma mochila contendo uma faca e um alicate. Também foram localizados, em um terreno próximo, cerca de 24 metros de cabos metálicos escondidos, que teriam sido cortados minutos antes.

O suspeito sofreu ferimentos na briga e foi encaminhado inicialmente à UPA do Santa Felícia, onde permaneceu em atendimento médico. O guarda municipal sofreu uma distensão na perna esquerda, mas não precisou de atendimento hospitalar.

Um representante da empresa de telefonia compareceu à delegacia e reconheceu os fios apreendidos como pertencentes à empresa, estimando o prejuízo em aproximadamente R$ 500.

O caso foi registrado como tentativa de furto qualificado, lesão corporal e localização/apreensão de objeto, e será investigado pela Polícia Civil.

Últimas Notícias