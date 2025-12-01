Suspeito é detido por tráfico de drogas pela ROCAM na Vila Jacobucci

Ao notar a aproximação da equipe, o homem fugiu em direção a uma residência. Durante a perseguição, ele caiu em um corredor do imóvel e deixou para trás uma sacola contendo entorpecentes e dinheiro. Mesmo após a queda, conseguiu entrar na casa.

Dentro da residência, o suspeito resistiu à abordagem, sendo necessário o uso de força moderada para contê-lo. Durante a revista, os policiais encontraram uma faca em sua cintura. Questionado, ele afirmou que portava a arma devido a uma desavença com outro indivíduo.

O homem foi detido e conduzido ao Plantão Policial de São Carlos, onde permaneceu à disposição da autoridade de plantão.

Um homem de 31 anos foi detido pela equipe da ROCAM na noite desta segunda-feira (01) na Rua Antônio Rogano, Vila Jacobucci. Os policiais realizavam patrulhamento em um ponto conhecido pela intensa venda de drogas quando avistaram o suspeito em atitude suspeita.