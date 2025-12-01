(16) 99963-6036
segunda, 01 de dezembro de 2025
Segurança

Suspeito é detido por tráfico de drogas pela ROCAM na Vila Jacobucci

01 Dez 2025 - 20h58Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Suspeito é detido por tráfico de drogas pela ROCAM na Vila Jacobucci - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino
Um homem de 31 anos foi detido pela equipe da ROCAM na noite desta segunda-feira (01) na Rua Antônio Rogano, Vila Jacobucci. Os policiais realizavam patrulhamento em um ponto conhecido pela intensa venda de drogas quando avistaram o suspeito em atitude suspeita.
 
Ao notar a aproximação da equipe, o homem fugiu em direção a uma residência. Durante a perseguição, ele caiu em um corredor do imóvel e deixou para trás uma sacola contendo entorpecentes e dinheiro. Mesmo após a queda, conseguiu entrar na casa.
 
Dentro da residência, o suspeito resistiu à abordagem, sendo necessário o uso de força moderada para contê-lo. Durante a revista, os policiais encontraram uma faca em sua cintura. Questionado, ele afirmou que portava a arma devido a uma desavença com outro indivíduo.
 
O homem foi detido e conduzido ao Plantão Policial de São Carlos, onde permaneceu à disposição da autoridade de plantão.

Leia Também

Procurado por estelionato é detido na Vila Prado
Segurança21h45 - 01 Dez 2025

Procurado por estelionato é detido na Vila Prado

Adolescente com mandado de busca e apreensão é detido no Planalto Verde
Segurança16h34 - 01 Dez 2025

Adolescente com mandado de busca e apreensão é detido no Planalto Verde

Homem é detido após espancar cachorro com pedaço de pau no Dream Santo Antônio
Veja o vídeo 10h38 - 01 Dez 2025

Homem é detido após espancar cachorro com pedaço de pau no Dream Santo Antônio

Motocicleta com sinais de adulteração é apreendida pela PM
Segurança10h02 - 01 Dez 2025

Motocicleta com sinais de adulteração é apreendida pela PM

Jovem grávida de 5 meses é agredida e socorrida pelo SAMU
Boa vista 09h59 - 01 Dez 2025

Jovem grávida de 5 meses é agredida e socorrida pelo SAMU

Últimas Notícias