Suspeito é detido no CDHU durante operação contra o tráfico de drogas

Cão farejador participou da ação policial que resultou na prisão de um suspeito e na apreensão de drogas - Crédito: Maycon Maximino e Lourival Izaque

Com o intuito de combater o tráfico de drogas, uma operação policial foi desencadeada na manhã desta quinta-feira, 7, no CDHU, na Vila Isabel, em São Carlos e resultou na apreensão de entorpecentes e de um suspeito de 25 anos, acusado de tráfico de entorpecentes.

Várias viaturas do Rádio Patrulhamento, Equipes do Canil BAEP de Ribeirão Preto e policiais militares do Comando de Força Patrulha participaram da ação.

Durante a operação, um homem de 25 anos foi detido. Ele tentou a fuga e chegou a dispensar uma sacola no telhado do estacionamento do condomínio 2 e continuou a correr. A abordagem aconteceu somente no estacionamento do condomínio 4.

A sacola foi recuperada pelos PMs e no interior havia a droga. Foram apreendidos ainda R$ 262. O acusado, com passagens por tráfico, foi encaminhado à CPJ e posteriormente recolhido ao centro de triagem.

