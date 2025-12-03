(16) 99963-6036
quarta, 03 de dezembro de 2025
Segurança

Suspeito é detido após ser encontrado escondido no mato com materiais furtados de empresa em São Carlos

03 Dez 2025 - 10h15Por Jéssica C.R.
Crédito: Maycon Maximino

Um furto registrado na manhã desta quarta-feira (03) mobilizou equipes da Polícia Militar em uma empresa localizada na Avenida Ayrton Salvador Leopoldino Júnior, nas proximidades do bairro CDHU, em São Carlos.

De acordo com informações, uma funcionária chegou para trabalhar e encontrou o local revirado. A lateral do barracão estava arrombada e, no interior, diversos objetos haviam sido mexidos. Enquanto verificava a situação, ela ouviu barulhos nos fundos e acionou a Polícia Militar.

Os policiais chegaram rapidamente e iniciaram buscas pela área. Durante o patrulhamento, localizaram um homem de 35 anos escondido em uma moita de mato. Com ele, havia uma bolsa contendo quatro rolos de cobre e ferramentas manuais. Nas proximidades, também foram encontrados mais três rolos de cobre, além de uma lixadeira e uma parafusadeira pneumática, que estavam ocultados no matagal.

O suspeito foi detido e levado à CPJ de São Carlos, onde permaneceu à disposição da Justiça após ser autuado em flagrante por furto qualificado.

