(16) 99963-6036
sexta, 27 de marÃ§o de 2026
SeguranÃ§a

Suspeito Ã© agredido por populares apÃ³s ser flagrado com veÃ­culo furtado no Cidade Aracy

27 Mar 2026 - 06h58Por Da redaÃ§Ã£o
SIGA O SCA NO
SÃ£o Carlos Agora no Google News
Suspeito Ã© agredido por populares apÃ³s ser flagrado com veÃ­culo furtado no Cidade Aracy - CrÃ©dito: SCA CrÃ©dito: SCA

Um homem suspeito de furto foi agredido por populares na manhã desta sexta-feira (27), no bairro Cidade Aracy, em São Carlos.
Segundo informações do proprietário, o veículo — um Escort vermelho — estava estacionado em frente à sua residência e não funcionava, pois encontra-se quebrado há algum tempo. Ainda não se sabe como o suspeito conseguiu levar o carro.

Por volta das 5h30 da manhã, a esposa do proprietário ouviu barulhos do lado de fora e alertou o marido. Ao verificar, ele constatou que o veículo havia sido furtado.

O dono passou a procurar pelo carro pelas ruas do bairro e, na Rua Alto de Carvalho, localizou o suspeito com o veículo parado. O indivíduo tentava retirar a bateria e outros pertences do automóvel.

Ao perceber a situação, o proprietário acionou pessoas que estavam nas proximidades. Populares intervieram e agrediram o suspeito, que ficou caído no local.
O SAMU foi acionado e socorreu o homem até a Santa Casa de São Carlos, com trauma na cabeça.

Leia TambÃ©m

Procurado por trÃ¡fico de drogas Ã© capturado no bairro Presidente Collor
SeguranÃ§a18h35 - 26 Mar 2026

Procurado por trÃ¡fico de drogas Ã© capturado no bairro Presidente Collor

RPM da 2Âª Cia captura procurado por trÃ¡fico de drogas
SeguranÃ§a18h34 - 26 Mar 2026

RPM da 2Âª Cia captura procurado por trÃ¡fico de drogas

Simulado reÃºne forÃ§as de emergÃªncia e orienta populaÃ§Ã£o sobre acidentes com rede elÃ©trica
SeguranÃ§a17h42 - 26 Mar 2026

Simulado reÃºne forÃ§as de emergÃªncia e orienta populaÃ§Ã£o sobre acidentes com rede elÃ©trica

Carro furtado em Sorocaba Ã© localizado abandonado em SÃ£o Carlos
SeguranÃ§a15h51 - 26 Mar 2026

Carro furtado em Sorocaba Ã© localizado abandonado em SÃ£o Carlos

Motoboy fica ferido apÃ³s cair em mancha de Ã³leo na "Curva do Joinha"
SeguranÃ§a13h59 - 26 Mar 2026

Motoboy fica ferido apÃ³s cair em mancha de Ã³leo na "Curva do Joinha"

Ãšltimas NotÃ­cias