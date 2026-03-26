CrÃ©dito: SCA

Um homem suspeito de furto foi agredido por populares na manhã desta sexta-feira (27), no bairro Cidade Aracy, em São Carlos.

Segundo informações do proprietário, o veículo — um Escort vermelho — estava estacionado em frente à sua residência e não funcionava, pois encontra-se quebrado há algum tempo. Ainda não se sabe como o suspeito conseguiu levar o carro.

Por volta das 5h30 da manhã, a esposa do proprietário ouviu barulhos do lado de fora e alertou o marido. Ao verificar, ele constatou que o veículo havia sido furtado.

O dono passou a procurar pelo carro pelas ruas do bairro e, na Rua Alto de Carvalho, localizou o suspeito com o veículo parado. O indivíduo tentava retirar a bateria e outros pertences do automóvel.

Ao perceber a situação, o proprietário acionou pessoas que estavam nas proximidades. Populares intervieram e agrediram o suspeito, que ficou caído no local.

O SAMU foi acionado e socorreu o homem até a Santa Casa de São Carlos, com trauma na cabeça.

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