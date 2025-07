Suspeito de furto cai de telhado ao tentar fugir e é socorrido pelo SAMU na Vila Prado

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Vítima sendo socorrida - Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta terça-feira (15), uma tentativa de furto a um comércio de móveis usados terminou com um dos suspeitos ferido após cair de uma altura de aproximadamente cinco metros, na Vila Prado, em São Carlos.

Segundo informações, o proprietário do estabelecimento, localizado na Rua Dona Ana Prado, chegou ao local e se deparou com o barracão danificado. O telhado, do tipo "brasilit", estava rompido, e diversas ferramentas de trabalho, além da fiação elétrica, haviam sido subtraídas. Outros pertences ainda estavam sendo contabilizados pela vítima.

Ao verificar a parte posterior do barracão, com acesso pela Rua Cândido Padim, o comerciante flagrou dois indivíduos sobre o telhado. Ao serem surpreendidos, os suspeitos tentaram fugir. Um deles conseguiu escapar, mas o outro caiu do telhado após o rompimento das telhas, sofrendo uma queda de cerca de cinco metros.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou os primeiros atendimentos, imobilizando a vítima, que apresentava traumas em uma perna e em um dos braços. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi responsável pelo transporte do homem, de 40 anos, até a Santa Casa de São Carlos.

A Polícia Militar também esteve no local e registrou a ocorrência. O outro suspeito segue foragido. O caso será investigado pelas autoridades competentes.

Leia Também