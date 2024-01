Suposta traição termina com briga entre duas mulheres em condomínio de São Carlos

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Duas mulheres brigaram na tarde desta quinta-feira, 18, após uma delas descobrir que estaria sendo traída. O caso aconteceu por volta das 18h40 no condomínio Parque Faber II. As mulheres e o marido foram encaminhados à CPJ para as providência cabíveis.

Segundo apurado, uma mulher de 36 anos retornou para sua casa e flagrou a suposta amante de 33 anos no local. Ambas começaram a discutir e em seguida se agrediram.

A Polícia Militar foi acionada, apaziguou os ânimos e os envolvidos foram conduzidos até a delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada e todos liberados.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também