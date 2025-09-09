(16) 99963-6036
terça, 09 de setembro de 2025
Segurança

Suposta tentativa de assalto mobiliza PM no Jardim Gibertoni em São Carlos

09 Set 2025 - 09h21Por Da redação
Caso foi registrado no plantão policial - Crédito: arquivoCaso foi registrado no plantão policial - Crédito: arquivo

Um casal viveu momentos de tensão na noite desta segunda-feira (8), no cruzamento da Rua Waldemar Ivo de Medeiros com a Avenida Paulista, no Jardim Gibertoni, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, as vítimas retornavam de um treino em uma academia e se preparavam para embarcar em uma caminhonete Toyota Hilux quando ouviram uma voz anunciar um assalto. O suspeito, de 47 anos, teria ordenado que eles saíssem do veículo e deixassem a porta aberta.

Assustados, os jovens se afastaram levando consigo os celulares e a chave do veículo, acionando a Polícia Militar em seguida. Pouco depois, os policiais encontraram o investigado dentro da caminhonete, mexendo no porta-luvas. Segundo a corporação, ele aparentava simular distúrbios psíquicos e não respondia de forma coerente às perguntas.

As vítimas relataram que não conseguiram ver o rosto do autor e que em nenhum momento notaram a presença de arma. Também não deram falta de qualquer objeto do interior do veículo.

Diante da possível situação mental do suspeito, o delegado registrou boletim de ocorrência de natureza não criminal e liberou as partes. O caso foi encaminhado ao distrito policial da área para apuração dos fatos. 

