Sujeira de árvore termina em ameaça entre vizinhos:"vou pegar você"

Caso foi registrado no plantão policial -

Um homem de 24 anos registrou boletim de ocorrência por ameaça na noite de segunda-feira (11), após um desentendimento com vizinhos na Vila São Gabriel, em São Carlos.

Segundo o relato, o caso ocorreu por volta das 11h30, na porta da residência da vítima, e teria sido motivado por um conflito antigo envolvendo a sujeira acumulada em frente ao imóvel. A vítima afirma que a origem seria uma árvore localizada na garagem de sua casa, mas que, na visão da vizinha, ele seria o responsável pelo problema.

Ainda conforme o boletim, ao pedir que a vizinha parasse de jogar sujeira em frente ao imóvel e a descartasse no lixo, o filho dela teria se irritado, feito ameaças como “você vai pagar para ver” e “vou pegar você” e iniciado ligações para outras pessoas. O homem também relatou ter sido agredido no braço durante a discussão.

O caso será encaminhado à Delegacia da área para análise da autoridade policial.

Leia Também