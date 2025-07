Som alto e fogos voltam a incomodar moradores do Aracê de Santônio

Compartilhar no facebook

Entrada do bairro Aracê de Santo Antônio - Crédito: Reprodução Facebook

A Polícia Civil de São Carlos registrou dois boletins de ocorrência por perturbação do sossego na noite do último sábado (19), na região do Loteamento Arace de Santo Antônio.

Segundo os relatos, festas realizadas em chácaras alugadas estariam utilizando instrumentos sonoros em volume excessivo e soltando fogos de artifício, causando incômodo à vizinhança. A moradora que registrou uma das queixas afirmou que a situação é recorrente e que, apesar de os responsáveis pelas propriedades estarem cientes da proibição, nem sempre orientam os locatários quanto às regras de convivência.

Ela ressaltou a presença de idosos, animais e crianças com autismo na vizinhança, que acabam sendo diretamente afetados pelo barulho. “Peço que tomem alguma providência”, disse no registro.

