terça, 12 de agosto de 2025
Segurança

Sol ofusca visão e motorista acerta carro estacionado na Getúlio Vargas

12 Ago 2025 - 17h47Por Da redação
Sol ofusca visão e motorista acerta carro estacionado na Getúlio Vargas - Crédito: Maycon maximino Crédito: Maycon maximino

Na tarde desta terça-feira (12), uma colisão foi registrada na Avenida Getúlio Vargas, sentido rodovia/Praça Itália. Segundo informações, o condutor de um veículo, que seguia com a família, teve a visão ofuscada pelo sol, o que resultou no acidente.

No carro estavam sua esposa, de 31 anos, e duas crianças — uma de 5 anos e outra de 8 meses — ambas corretamente acomodadas nas cadeirinhas de segurança. Ao ser ofuscado pelo sol, o motorista perdeu o controle e colidiu contra um Peugeot que estava estacionado. Com o impacto, o Peugeot foi arremessado contra um Ford Ka, também estacionado.

Apenas a passageira, esposa do condutor, sofreu ferimentos, sendo socorrida pela equipe da Unidade de Resgate (UR) do Corpo de Bombeiros. O motorista e as duas crianças não se feriram.

O atendimento contou com o apoio de uma viatura básica e da Motolância do SAMU, além da UR do Corpo de Bombeiros. O policiamento esteve no local para registro da ocorrência.

