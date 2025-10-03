(16) 99963-6036
sexta, 03 de outubro de 2025
Segurança

Sistema de câmeras da Guarda Municipal ajuda a prender procurado no Centro

03 Out 2025 - 14h00Por Jessica Carvalho R.
Na manhã desta sexta-feira (3), por volta das 10h40, a Guarda Municipal efetuou a captura de um indivíduo procurado pela Justiça, durante patrulhamento no Centro da cidade.

A ação foi desencadeada após alerta emitido pelo sistema de monitoramento do Programa Escudo São Carlense/Muralha Paulista, que utiliza câmeras com reconhecimento facial integradas ao Centro de Controle Operacional (CCO). O sistema identificou um homem com mandado de prisão em aberto.

Rapidamente, a equipe da VTR 671, composta pelos guardas Delmiro, Gilberto e Rita, se deslocou até o local indicado e realizou a abordagem. O indivíduo foi identificado como C.M.C.A, contra o qual havia mandado de prisão expedido por dívida de pensão alimentícia.

Após a detenção, ele foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde a autoridade policial ratificou a voz de prisão. Em seguida, o homem foi encaminhado ao Centro de Triagem, onde permanece à disposição da Justiça.

A ocorrência reforça a eficácia do sistema de monitoramento integrado da Guarda Municipal, que tem se mostrado uma importante ferramenta no combate à criminalidade e no apoio às forças de segurança no município.

