domingo, 05 de outubro de 2025
Segurança

Sinalizador viário é localizado em veículo durante abordagem da GCM em Santa Eudóxia

05 Out 2025 - 12h15Por Da redação
Guarda Municipal - Crédito: Arquivo/São Carlos AgoraGuarda Municipal - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Durante patrulhamento de rotina na madrugada deste domingo (5), a Guarda Civil Municipal de São Carlos localizou um sinalizador de trânsito viário dentro de um automóvel na região do distrito de Santa Eudóxia.

De acordo com o boletim de ocorrência, o veículo foi abordado na Rua Coronel Joaquim Cintra e tinha quatro ocupantes. Durante a busca veicular, os guardas encontraram o equipamento e questionaram os passageiros sobre a origem. Eles alegaram que o sinalizador havia sido “pego” na rodovia Abel Terrugem.

Em diligências até o local indicado, os agentes verificaram que o objeto pertencia a uma fazenda próxima, identificada como Fazenda Canaã. Um funcionário do local confirmou a propriedade do equipamento e compareceu à delegacia para reaver o material.

O caso foi registrado como localização e entrega de objeto.

