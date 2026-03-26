Simulado reÃºne forÃ§as de emergÃªncia e orienta populaÃ§Ã£o sobre acidentes com rede elÃ©trica

CrÃ©dito: Maycon Maximino

Na tarde desta quinta-feira (26), um simulado interativo reuniu diversas forças de emergência no Kartódromo de São Carlos, localizado na Rua Dr. Donato dos Santos, no Jardim Nova Santa Paula. A ação contou com a participação do Corpo de Bombeiros, Prefeitura Municipal, CPFL Energia, Guarda Municipal, equipe de Trânsito e SAMU, além da presença de alunos de uma escola técnica, que acompanharam a atividade de forma educativa.

O exercício simulou um acidente de trânsito envolvendo um veículo que colide contra um poste de energia elétrica, cenário considerado de alto risco devido à possibilidade de rede energizada. A atividade teve como principal objetivo demonstrar, na prática, como as equipes atuam nesse tipo de ocorrência, além de orientar a população sobre os cuidados necessários.

Durante a simulação, foram repassadas instruções importantes de segurança. Entre elas, a recomendação de que, em casos sem incêndio, os ocupantes permaneçam dentro do veículo, evitando contato com o solo, que pode estar energizado. Já em situações de fogo, a orientação é sair do carro com um salto, mantendo os dois pés juntos ao tocar o chão, para evitar o risco de choque elétrico.

Outro ponto destacado foi a importância de manter distância do local, não tocar em fios caídos ou estruturas metálicas e acionar imediatamente os serviços de emergência. Também foi reforçado que pessoas não devem tentar ajudar sem o devido preparo, devido ao alto risco de eletricidade.



Além do caráter educativo, a ação também fortalece a integração entre os órgãos envolvidos e aproxima a população das equipes de atendimento, promovendo prevenção e conscientização.



Dados apresentados durante o evento apontam que, somente no primeiro semestre de 2025, foram registradas 227 ocorrências envolvendo colisões com postes. O custo para substituição pode variar entre R$ 3 mil e R$ 14 mil.



A iniciativa reforça o compromisso das instituições com a segurança pública e a educação preventiva, destacando a importância da informação correta para salvar vidas em situações de risco.

Leia TambÃ©m