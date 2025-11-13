Simulado de acidente aéreo mobiliza equipes de resgate no Aeroporto de São Carlos

Crédito: Maycon Maximino

São Carlos sediou, na manhã desta quinta-feira (13), um simulado de acidente aeronáutico no Aeroporto Internacional Dr. Mario Pereira Lopes, reunindo diversas forças de segurança e resgate em um treinamento integrado. A ação teve como finalidade aprimorar procedimentos de resposta rápida em situações de emergência envolvendo aeronaves.

De acordo com o cenário proposto, uma aeronave da Latam com 40 passageiros que havia decolado de Natal (RN) sofreu uma colisão com aves — ocorrência conhecida como bird strike — durante o trajeto, o que levou a um pouso de emergência em São Carlos. Imediatamente após o alerta, equipes de resgate foram mobilizadas e, no exercício, as 29 vítimas foram encaminhadas para atendimento médico na Santa Casa.

Participaram do simulado profissionais da Santa Casa de São Carlos, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Agentes de Trânsito, SAMU e Guarda Municipal, reforçando a importância da atuação integrada entre os órgãos em situações de crise. A iniciativa também atende às normas de segurança exigidas pela aviação civil, que determinam a realização periódica de treinamentos desse tipo.

