(16) 99963-6036
quinta, 13 de novembro de 2025
Segurança

Simulado de acidente aéreo mobiliza equipes de resgate no Aeroporto de São Carlos

13 Nov 2025 - 10h58Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Simulado de acidente aéreo mobiliza equipes de resgate no Aeroporto de São Carlos - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

São Carlos sediou, na manhã desta quinta-feira (13), um simulado de acidente aeronáutico no Aeroporto Internacional Dr. Mario Pereira Lopes, reunindo diversas forças de segurança e resgate em um treinamento integrado. A ação teve como finalidade aprimorar procedimentos de resposta rápida em situações de emergência envolvendo aeronaves.

De acordo com o cenário proposto, uma aeronave da Latam com 40 passageiros que havia decolado de Natal (RN) sofreu uma colisão com aves — ocorrência conhecida como bird strike — durante o trajeto, o que levou a um pouso de emergência em São Carlos. Imediatamente após o alerta, equipes de resgate foram mobilizadas e, no exercício, as 29 vítimas foram encaminhadas para atendimento médico na Santa Casa.

Participaram do simulado profissionais da Santa Casa de São Carlos, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Agentes de Trânsito, SAMU e Guarda Municipal, reforçando a importância da atuação integrada entre os órgãos em situações de crise. A iniciativa também atende às normas de segurança exigidas pela aviação civil, que determinam a realização periódica de treinamentos desse tipo.

Leia Também

Mulher cai em golpe e tem cartão clonado em São Carlos
Segurança08h22 - 13 Nov 2025

Mulher cai em golpe e tem cartão clonado em São Carlos

Acusados de furto são linchados pela população em cidade da região
Araraquara06h48 - 13 Nov 2025

Acusados de furto são linchados pela população em cidade da região

GCM captura condenado por roubo durante patrulhamento na Vila Prado
Segurança06h15 - 13 Nov 2025

GCM captura condenado por roubo durante patrulhamento na Vila Prado

GCM recolhe motos e dispersa "rolezinho"
Segurança06h12 - 13 Nov 2025

GCM recolhe motos e dispersa "rolezinho"

Fuga em alta velocidade termina com jovem detido por tráfico de drogas
Segurança06h06 - 13 Nov 2025

Fuga em alta velocidade termina com jovem detido por tráfico de drogas

Últimas Notícias