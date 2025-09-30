Shopping Iguatemi São Carlos realiza simulado de explosão

Crédito: Maycon Maximino

O Shopping Iguatemi São Carlos, administrado pelo Grupo AD, realizou na manhã desta terça-feira (30), às 7h30, um simulado de Plano de Abandono para testar os protocolos de segurança em situações de emergência. A ação contou com a participação de lojistas, colaboradores e equipes de diferentes órgãos públicos.

Na semana anterior, representantes da Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, SAMU e agentes de trânsito da Secretaria Municipal de Trânsito se reuniram no shopping para alinhar estratégias e definir o plano de atuação.

O exercício simulou uma explosão em um restaurante, incluindo o disparo de alarmes, acionamento das forças de segurança e atendimento a vítimas caracterizadas com ferimentos e queimaduras fictícias. A atividade teve duração aproximada de uma hora e preparou os envolvidos para respostas rápidas e eficientes.

“O simulado permitiu testar os protocolos e garantir que todos saibam como agir em caso de emergência, fortalecendo a segurança de clientes, lojistas e colaboradores”, afirmou o coordenador de segurança do Iguatemi, Saulo Dias.

Já o gerente geral do empreendimento, Fábio Maria, ressaltou a relevância da ação preventiva: “Foi uma oportunidade para que todos se familiarizassem com os procedimentos e estivessem prontos para situações de risco.”

