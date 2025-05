Sexo barulhento incomoda vizinha em São Carlos

Casal na cama - Crédito: Pixabay

Uma moradora do bairro Jardim Jockey Clube registrou um boletim de ocorrência relatando transtornos causados por vizinhos que, segundo ela, estariam mantendo relações sexuais de forma escandalosa e barulhenta, comprometendo o bem-estar de sua família, especialmente de sua filha de 6 anos.

De acordo com o relato no boletim, os episódios começaram no domingo, 18 de maio, por volta das 20h, quando os barulhos vindos da garagem da residência nos fundos do mesmo terreno tornaram-se tão intensos que a denunciante se viu obrigada a intervir. A situação teria se repetido na última quarta-feira, agora dentro da casa, com gritos e ruídos nas paredes, causando constrangimento e desconforto. Pede providências.

