Sete pessoas perdem a vida por afogamento no último final de semana no litoral paulista

SIGA O SCA NO

Buscas sendo realizadas no mar - Crédito: GBMar

O final de semana foi trágico no litoral paulista, quando foram registradas sete mortes por afogamento, sendo duas mortes em Itanhaém, duas em Praia Grande, uma em Mongaguá, uma no Guarujá e uma em Ubatuba, entre sexta-feira e domingo. As informações foram passadas pelo Grupamento dos Bombeiros Marítimo.

Das sete mortes, seis delas teriam ocorrido em áreas que não seriam protegidas pelo bombeiros. Nestes três dias, a corporação contabilizou ainda 51 salvamentos.

Leia Também