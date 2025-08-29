(16) 99963-6036
Segurança

Sete motos são apreendidas durante operação escapamento em São Carlos

29 Ago 2025 - 10h26Por Da redação
A Polícia Militar e a Guarda Municipal, em parceria com as secretarias de Gestão da Cidade e Infraestrutura - Departamento de Fiscalização, e de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, realizaram na noite de quinta-feira (29/08) uma operação integrada para coibir ruídos excessivos de motocicletas. A ação, que ocorreu em dois pontos de bloqueio estratégicos — na Avenida Francisco Pereira Lopes e na Praça Itália — teve como foco a fiscalização de escapamentos e demais irregularidades.

Durante a operação, 151 motocicletas e um carro foram abordados, sendo 19 autuados e sete motos apreendidas por diversas infrações.
Segundo Michael Yabuki, secretário de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, a alteração das características originais dos veículos é uma infração grave. Ele ressalta a importância dessas operações frequentes como forma de conscientização para a segurança no trânsito e a redução de acidentes.

O diretor de Fiscalização, Rodolfo Tibério Penela, destacou que a operação foi coordenada pelo Gabinete de Gestão Integrada Municipal e tem o objetivo de reduzir ilícitos de trânsito. "A operação também visa coibir a perturbação do sossego, atendendo a uma determinação do Promotor de Justiça, Sérgio Domingos de Oliveira".

