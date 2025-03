Servidor pÃºblico fica ferido apÃ³s colisÃ£o na Vila Monteiro

Compartilhar no facebook

Moto e veículo envolvidos no acidente: motociclista sofreu ferimentos - Crédito: Maycon Maximino

Um servidor público de 30 anos ficou ferido vítima de um acidente de trânsito na rua Manoel Antonio de Mattos, na Vila Monteiro, nesta sexta-feira, 28.

Segundo apurado, o motorista de um veículo fez a conversão para entrar em uma garagem, quando o motociclista atingiu com violência a lateral do veículo. Os motivos da colisão serão apuradas.

A vítima foi ao solo e com um corte profundo em uma das pernas, trauma no peito e no ombro, socorrido à Santa Casa pelo SAMU para atendimento médico.

