Serralheiro desaparece em São Carlos e família pede ajuda

Um homem de 36 anos foi registrado como desaparecido pela família em São Carlos. O boletim de ocorrência foi elaborado na manhã desta terça-feira (24), no plantão da Polícia Civil, e encaminhado ao 4º Distrito Policial, responsável pela área do fato.

De acordo com o registro, o desaparecimento ocorreu no último sábado (21), por volta das 8h, em uma residência localizada na Rua Humberto Sorrigoti, no Jardim Tangará. Segundo relato do irmão à polícia, o homem saiu de casa a pé, levando um saco com roupas nas costas, vestindo camiseta cinza, bermuda jeans e chinelos.

Ainda conforme o boletim, ele teria dito apenas que “ia embora” e, desde então, não atendeu mais às ligações no celular.

O familiar informou que o desaparecido trabalhava como serralheiro e havia sido desligado do emprego na sexta-feira anterior, quando recebeu as verbas rescisórias. Parte do valor teria sido deixada com a companheira, ficando com cerca de R$ 300.

O caso foi registrado como desaparecimento de pessoa e será investigado pela Polícia Civil. Informações que possam auxiliar na localização podem ser comunicadas às autoridades pelos canais oficiais.

