sexta, 08 de agosto de 2025
Estava engasgado

"Serei eternamente grata": mãe agradece policiais que salvaram bebê de 20 dias em São Carlos

08 Ago 2025 - 11h18Por Da redação
Policiais envolvidos na ocorrência e a mãe - Crédito: colaboraçãoPoliciais envolvidos na ocorrência e a mãe - Crédito: colaboração

Na madrugada de segunda-feira (4), policiais militares salvaram a vida do pequeno Lorenzo Miguel dos Santos Pigato, de apenas 20 dias, que estava engasgado, no bairro Cidade Aracy II, em São Carlos (SP).

Por volta das 3h20, o pai, Adrian Lucas Donizeti Pigato, ligou para a Polícia Militar pedindo socorro. Segundo ele, a equipe chegou em cerca de dois minutos. “É muito gratificante o que a Polícia Militar fez. Não tem preço que pague o desespero de um pai e de uma mãe. Obrigado”, relatou.

As viaturas 113, 203 e 211, em operação pela região, receberam o chamado e se deslocaram imediatamente. No local, os policiais realizaram a manobra de Heimlich em Lorenzo, que voltou a respirar e chorou, indicando que estava fora de perigo.

A mãe da criança, Poliana, agradeceu emocionada pelo apoio prestado. “Eles salvaram a vida do meu filho. Serei eternamente grata”, afirmou.

Participaram da ocorrência os policiais Soldado PM Wlader, Cabo PM Ferreira, Soldado PM Domingos, Cabo PM Dansotto, Soldado PM Cleverson, 1º Tenente PM Carvalho, Soldado PM Humberto e Cabo PM Matias.

 

