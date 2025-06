Semáforo é derrubado após bitrem enroscar em fiação no Jardim São Paulo

Crédito: Maycon Maximino

Na tarde desta segunda-feira (2), um caminhão bitrem acabou derrubando um semáforo ao se enroscar em fios de telefonia na Rua Monsenhor Alcindo Carlos Veloso Siqueira, esquina com Avenida Getúlio Vargas, no Jardim São Paulo.

Segundo o motorista, que faz esse trajeto diariamente, outro caminhão da empresa já havia passado pelo local momentos antes. Ao tentar seguir seu percurso habitual, ele relata que os fios de telefonia estavam mais baixos que o normal. O veículo acabou enroscando na fiação, o que provocou a queda do semáforo.

Felizmente, ninguém se feriu no incidente. A ocorrência resultou apenas em danos materiais. Agentes de trânsito e a Guarda Municipal estão no local para sinalizar a via e garantir a segurança dos motoristas até a remoção do equipamento e normalização do trânsito.

