“Sem Terra” some com carro de empresário durante programa com garotas em Araraquara

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

A confiança em um “recém amigo” custou caro para um empresário de 58 anos de São Carlos no último final de semana, que ficou sem o seu Voyage. Um homem apelidado de “Sem Terra” simplesmente sumiu e levou seu carro junto.

Na CPJ, a vítima relatou o ocorrido em boletim de ocorrência. Disse que estava no Balneário Santo Antonio (represa do Broa) em um evento social quando conheceu o “novo amigo”. Isso no final da noite de sábado, 30. Conversa vai, conversa vem, foram a um estabelecimento comercial e passaram a ingerir bebidas alcoólicas, momento em que o Sem Terra solicitou uma carona até a casa do seu pai (não soube informar o bairro e rua) em Araraquara e pagaria o combustível.

O empresário topou e por volta das 3h de domingo, 31, passaram em outro estabelecimento, beberam mais um pouco e rumaram para São Carlos, com o “Sem Terra” ao volante. O veículo foi abastecido e seguiram para Araraquara e após passar na casa do pai do então amigo, por volta das 6h30, a vítima sugeriu contratar garotas de programa, entretanto, dormiu no banco traseiro do carro e tempo depois foi acordado por duas mulheres em uma chácara na região do local conhecido como “Cristo Redentor”.

Assim, o empresário e o Sem Terra foram para quartos separados e por volta das 10h o então amigo bateu na porta onde ele estava e pediu as chaves do carro, pois precisava falar com o pai. O empresário cedeu a chave e desde então o novo amigo e seu carro sumiram.

A vítima retornou até o Broa e buscou informações, sem êxito, sobre o tal Sem Terra. Com a ajuda de uma amiga , ficou sabendo que o carro foi visto, através do sistema de câmeras da PM transitando pela Avenida Getúlio Vargas. O caso será investigado.

Leia Também