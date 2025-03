Sem habilitação e acusado de embriaguez, motorista é detido após causar acidente

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 47 anos, que estaria sem habilitação, foi detido por policiais militares após causar um acidente e ser acusado de estar embriagado.

Por volta das 19h40 deste domingo, 2, policiais militares atenderam a ocorrência na rua Florentino Kanabley, no Jardim Nossa Senhora Aparecida. Consta que um motorista de 47 anos, que dirigia um Gol, teria atingindo com violência um Corsa que estaria estacionado. Os danos foram consideráveis em ambos os carros.

No local, o motorista recusou o teste do bafômetro e estaria sem a CNH. Foi encaminhado à CPJ onde concordou retirar sangue para fazer o teste de embriaguez, sendo encaminhado à Santa Casa pelos PMs. Já o Gol foi liberado para um irmão do acusado.

Leia Também