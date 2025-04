Seis motos são apreendidas durante operação contra escapamentos barulhentos

Motos apreendidas -

A Policia Militar, juntamente com a Guarda Municipal, o Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Infraestrutura e fiscais de trânsito, realizou na noite da última terça-feira (01/04), mais uma operação para controlar ruídos excessivos de escapamentos de motocicletas.

Os policiais militares abordaram motociclistas, onde verificaram a documentação dos veículos e condutores, além de conferirem o barulho dos escapamentos. Os guardas municipais e agentes de trânsito também checaram exigências previstas no Código Nacional de Trânsito.

A operação foi planejada pelo Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGI-M) que realizou dois bloqueios, um na Avenida São Carlos (região do Cemitério Nossa Senhora do Carmo) e outro na Avenida Henrique Gregori (próximo ao cruzamento da Rua Desembargador Júlio de Faria).

De acordo com o diretor de Fiscalização, Rodolfo Tibério Penela, essas operações são necessárias para coibir a alteração e modificação dos escapamentos originais de motocicletas, além de controlar a perturbação do sossego e também atender determinação do Promotor de Justiça, Sérgio Domingos de Oliveira.

Na operação foram abordadas 35 motocicletas, 1 carro vistoriado, 9 autos de infrações foram lavrados e 6 motocicletas apreendidas.

