Secretaria Municipal de Segurança Pública auxilia na redução da criminalidade em São Carlos

O ex-secretário de Segurança Pública, tenente coronel Samir Gardini: durante os últimos oito anos ele projetou, implementou e dinamizou a Pasta da Segurança -

Ao lado da Polícia Militar, da Polícia Civil, Polícia Federal, a Secretaria Municipal de Segurança Pública, criada pelo governo do ex-prefeito Airton Garcia (PP) e comandada durante os últimos oito anos pelo tenente coronel da PM, Samir Gardini, colaborou de forma significativa para a redução dos índices de criminalidade em São Carlos.

Entre os anos de 2017 e 2024, segundo pesquisa da Secretaria de Estado de Segurança Pública de São Paulo, houve uma queda em crimes de destaque, como homicídio doloso, roubos, furtos e furtos e roubos de veículos.



Samir aparelhou, treinou e motivou a Guarda Municipal, buscou recursos nas demais diversas fontes, aparelhou a cidade com um sistema de monitoramento por câmeras com uma central operacional, incluiu o município no sistema Detecta da Polícia Militar do Estado de São Paulo e buscou modernizar a segurança pública com o que há de mais moderno em tecnologia.

“Somos referência nacional e internacional em tecnologia voltada para a segurança pública e defesa civil. Implantamos políticas públicas, como a ronda Maria da Penha, que é um sucesso. Nossos indicadores criminais, com toda a dificuldade de efetivo, refletem uma estabilidade média muito positiva e relação a outros municípios do mesmo porte, graças ao trabalho integrado das instituições, de uma foram geral, através do Gabinete de Gestão Integrada do Municípios (GGIM)”, destacou Samir.

Ele afirma que a área de segurança é muito estressante e cansativa, além e perigosa. “Minha família já foi alto de tentativas de ataque real e também de ameaças aqui mesmo em São Carlos. Precisamos investir cada vez mais nessa área, pois ela é a base de tudo. Não há qualidade de vida em ambiente inseguro. O município deve abraçar essa temática para que a sua população via com tranquilidade e paz e, assim, a cidade possa prosperar”, conclui Samir.

HOMICÍDIOS DOLOSOS - Ao todo, em sete anos, entre 2018 e 2024 (até outubro) foram registrados, na cidade, 140 homicídios dolosos, numa média de 20 crimes por ano. Em 2018 foram 17 ocorrências. O número se manteve em estável em 2019, com 18 casos e em 2020, com 19 casos, sempre com discreto aumento.

Porém, em 2021 este volume de ocorrência avança 32% pulando para 25 casos. Depois disso, em 2022, alcança o maior número da série histórica, com 31 assassinatos em apenas um ano. Este número de crimes vai cair 46% em 2023, quando são registrados 18 homicídios dolosos e cai mais 30% em 2024, com o registro de 12 crimes, o menor dos últimos sete anos.

ROUBOS – São Carlos teve 3.655 registros de roubo entre 2017 e 2024 (até outubro) numa média de 456 casos por ano. O ápice deste crime ocorreu em 2017, no primeiro ano do governo Airton Garcia, quando a Secretaria Municipal de Segurança Pública ainda era um embrião. Foram 865 ocorrências deste módulo naquele ano. Depois houve quedas constantes: 502 em 2018; 416 em 2019; 396 em 20209; 411 em 2021; 465 em 2022, 358 em 2023 e 242 em 2024 (até outubro). A queda de 2017 para 2024 é superior a 200%.

FURTOS – Em oito anos, entre 2017 e 224 (até outubro), foram registrados 23.907 furtos, o que dá uma média de 2.988 por ano. Os dados mostram uma estabilidade entre 2017 (3.207 casos), 2018 (3.033 casos) e 2019 (3.229 casos). Em 2020 devido à pandemia da Covid-19, há uma queda significativa, com os furtos caindo para 2.170 casos. Em 2021 o número sobe para 2.691 ocorrências e chega ao seu maior número na série histórica em 2022 com 3.874 casos. Este número é reduzido drasticamente em 2024, com 2.401 ocorrências registradas.



FURTO E ROUBO DE VEÍCULOS - Durante os últimos oito anos, foram registrados em São Carlos, 3.670 casos de furtos e roubos de veículos. O maior número de ocorrências se deu em 2022, com 654 casos. O menor foi em 2020, durante a pandeia, com 299 furtos e roubos. Nos demais anos houve os seguintes registros: 565 em 2017; 470 em 2018; 355 em 2019; 402 em 2021; 540 em 2023 e 385 em 2024 (até outubro). Nota-se também uma queda de cerca de 40% entre 2022 e 2024.

Leia Também