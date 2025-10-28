São Carlos terá sala da Delegacia da Mulher online 24h, anuncia deputada

São Carlos terá DDM online 24 horas - Crédito: divulgação

A deputada estadual Delegada Graciela, coordenadora da Frente Parlamentar da Assembleia Legislativa de São Paulo dedicada ao fortalecimento das Delegacias de Defesa da Mulher (DDMs), confirmou que São Carlos será contemplada com a implantação de uma sala DDM online com atendimento 24 horas. O equipamento deve estar em funcionamento até março de 2026.

A iniciativa integra um pacote de investimentos destinado a 17 cidades do Estado. Em três delas — Ituverava, Itápolis e Santa Rosa de Viterbo — as salas já foram instaladas. O anúncio do cronograma atualizado foi feito durante reunião realizada na quarta-feira (22) com o Delegado Geral de Polícia, Artur Dian, com o adjunto, Gilson Silveira, e com a coordenadora-geral das DDMs no Estado, Adriana Liporoni.

A deputada explica que a nova estrutura permitirá o atendimento contínuo e em ambiente reservado às mulheres vítimas de violência. “Elas serão acolhidas virtualmente por uma profissional plantonista, preparada para registrar a ocorrência e adotar as medidas necessárias para proteção da vítima, inclusive solicitando medidas protetivas, quando preciso”, afirma.

“Ampliar o acesso das mulheres à denúncia e a um acolhimento humanizado é essencial. Contem sempre comigo nesta luta contra os agressores. Defender as mulheres é minha missão de vida”, completou a deputada.

