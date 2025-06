São Carlos registra série de furtos de hidrômetros em diferentes bairros

Hidrômetro - Crédito: divulgação

A cidade de São Carlos vem enfrentando uma sequência de furtos de hidrômetros nas últimas semanas. O SCA fez um registro de ocorrências registradas nos últimos dias quando, vários moradores relataram a retirada dos equipamentos de medição de água em diferentes pontos da cidade, gerando transtornos como vazamentos, falta de abastecimento e danos às instalações residenciais.

Entre as ruas onde foram registrados os furtos, estão a Rua Antônio Blanco, na região da Vila Costa do Sol e Chácara Batagliaa Avenida Getúlio Vargas, no bairro Vila Lutfalla. Em alguns casos, os criminosos danificaram o cavalete de abastecimento e deixaram a água vazando pelas calçadas, exigindo a intervenção do SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) para contenção dos vazamentos.

Os boletins de ocorrência apontam que os crimes ocorreram durante a madrugada e, em todos os casos, os autores não foram identificados. Os moradores afetados relataram à polícia que perceberam o furto ao notarem a interrupção no fornecimento de água ou o vazamento contínuo no local onde o hidrômetro estava instalado.

Estabelecimentos comerciais também foram alvos. Em um dos registros, uma concessionária de veículos localizada na Avenida Getúlio Vargas teve o hidrômetro furtado, além de danos na caixa de proteção do equipamento e no sistema de abastecimento.

A Polícia Civil informou que as ocorrências estão sendo apuradas e que as vítimas foram orientadas a buscar imagens de câmeras de segurança próximas aos locais afetados, o que pode ajudar na identificação dos suspeitos. O SAAE reforça que os consumidores afetados devem registrar boletim de ocorrência e comunicar a autarquia para que as providências técnicas sejam tomadas.

