São Carlos registra queda nos furtos e roubos, mas aumento nos homicídios em junho, aponta SSP

Um dos homicídios de junho foi registrado na Gildiney Carrer, Santa Angelina, quando Maykon Clayton Mota, 31 anos, foi morto a tiros - Crédito: arquivo

A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) divulgou os dados de criminalidade referentes ao mês de junho. Em São Carlos, os números indicam uma queda em crimes considerados de maior gravidade, como homicídios dolosos, tentativas de homicídio e lesões corporais.

De acordo com o levantamento, o número de homicídios dolosos subiu levemente de 1, em maio, para 2 casos em junho. No entanto, as tentativas de homicídio caíram pela metade, passando de 2 para 1 ocorrência no mesmo período. As lesões corporais também apresentaram queda expressiva, de 70 para 47 registros.

Outro dado positivo é que a cidade não registrou nenhum caso de latrocínio (roubo seguido de morte) em junho, enquanto em maio houve um registro. Os roubos em geral diminuíram de 14 para 12 ocorrências, e não houve registros de roubo de veículos ou de roubo de carga no último mês — ambos com um caso registrado em maio.

Por outro lado, os indicadores de crimes contra o patrimônio apresentaram alta. Os furtos em geral aumentaram de 189 para 213 registros, e os furtos de veículos passaram de 21 para 24 casos. Já os casos de estupro se mantiveram estáveis, com 8 ocorrências em cada mês. O estupro de vulnerável apresentou leve alta, passando de 5 para 6 registros.

