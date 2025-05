São Carlos registra queda de roubos e furtos de veículos em março, diz SSP

Operação integrada da PM e GCM - Crédito: arquivo

A Secretaria Estadual de Segurança Pública de São Paulo (SSP/SP) divulgou nesta terça-feira (30) os dados da criminalidade em São Carlos durante o primeiro trimestre de 2025.

Segundo os dados, os homicídios dolosos mantiveram índices baixos no município: foram dois casos registrados em fevereiro e nenhum em janeiro e março. As tentativas de homicídio também seguiram uma tendência semelhante, com três ocorrências no total (uma em janeiro e duas em fevereiro).

Já os latrocínios — roubos seguidos de morte — somaram dois casos no trimestre, com um registro em janeiro e outro em março.

Os crimes sexuais apresentaram números estáveis. Os estupros mantiveram dois casos em janeiro, dois em fevereiro e um em março. Já os estupros de vulnerável registraram sete casos em janeiro, dois em fevereiro e nenhum em março — uma queda significativa em relação aos meses anteriores.

Nos crimes patrimoniais, o furto em geral apresentou uma leve queda ao longo do trimestre, com 255 casos em janeiro, 234 em fevereiro e 213 em março — totalizando 702 ocorrências. Os furtos de veículos também tiveram queda, somando 135 casos no trimestre. (50 em janeiro, 49 em fevereiro e 36 em março).

Os roubos em geral tiveram um recuo em fevereiro, com 20 casos, mas voltaram a subir em março, com 26 registros — ainda abaixo dos 36 registrados em janeiro. Já o roubo de veículos apresentou queda contínua, passando de seis casos em janeiro para cinco em fevereiro e três em março.

Natureza Jan Fev Mar Total Homicídio doloso 0 2 0 2 Nº de vítimas em homicídio doloso 0 2 0 2 Homicídio doloso por acidente de trânsito 0 0 0 0 Nº de vítimas em homicídio doloso por acidente de trânsito 0 0 0 0 Homicídio culposo por acidente de trânsito 1 4 1 6 Homicídio culposo - outros 0 1 0 1 Tentativa de homicídio 1 2 0 3 Lesão corporal seguida de morte 0 0 0 0 Lesão corporal dolosa 72 74 67 213 Lesão corporal culposa por acidente de trânsito 19 26 16 61 Lesão corporal culposa - outras 0 1 0 1 Latrocínio 1 0 1 2 Nº de vítimas em latrocínio 1 0 1 2 Total de estupro 9 4 1 14 - Estupro 2 2 1 5 - Estupro de vulnerável 7 2 0 9 Total de roubo - outros 36 20 26 82 Roubo de veículo 6 5 3 14 Roubo a banco 0 0 0 0 Roubo de carga 0 0 0 0 Furto - outros 255 234 213 702 Furto de veículo 50 49 36 135

