São Carlos registra 1º homicídio do ano; homem é morto com vários tiros no Cidade Aracy

Local onde ocorreu o crime - Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta segunda-feira (17), São Carlos registrou o primeiro homicídio de 2025. Um homem de 53 anos foi assassinado com vários tiros na rua, Augusto Wenzel, bairro Cidade Aracy.

De acordo com as primeiras informações, José Antonio Duarte estava saindo de casa para levar sua esposa a um exame médico quando foi surpreendida por um atirador. Testemunhas relataram que o suspeito usava um uniforme semelhante ao da CPFL e portava óculos escuros. Ele filmava a residência antes do crime.

Assim que o homem abriu o portão da garagem e entrou no carro, o suspeito se aproximou e efetuou diversos disparos. Segundo relatos, pelo menos cinco tiros atingiram a cabeça da vítima. O SAMU foi acionado e confirmou o óbito no local.

O local do crime foi isolado pela Polícia Millitar até a chegada da perícia. O caso será investigado pela Polícia Civil.

