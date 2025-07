São Carlos é 1º município paulista a contratar bombeiros por meio da Dejem

Crédito: Bombeiro combate queimada em São Carlos

São Carlos é o primeiro município paulista a assinar parceria para contratação de bombeiros. Foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo nesta segunda-feira, 14 de julho, o extrato do convênio entre a Secretaria Estadual de Segurança Pública e a Prefeitura de São Carlos para a contratação, pelo município, de bombeiros através da DEJEM – Jornada Extraordinária do Policial Militar. O convênio tem duração de cinco anos.

O promotor de Justiça Flávio Okamoto: O município poderá pagar uma equipe extra de até 10 bombeiros para reforçar a escala neste período de seca; no ano passado tivemos vários incêndios e acabou faltando bombeiros para atender a tantos problemas”

A parceria foi bem recebida pelo Ministério Público Estadual. “Este convênio é importante, é o DEJEM dos bombeiros. O município poderá pagar uma equipe extra de até 10 bombeiros para reforçar a escala neste período de seca. No ano passado tivemos vários incêndios e acabou faltando bombeiros para atender a tantos problemas que ocorreram ao mesmo tempo. Agora teremos esse reforço de até 10 bombeiros por dia para combater o fogo. Isso depende da verba que o município poderá investir nisso — talvez comece com 5 e depois avance para os 10. Não sabemos disso ainda. A gente precisa manter o esforço de equipar os bombeiros, pois teremos mais gente para usar os equipamentos. Precisaremos de mais veículos e equipamentos para isso. É bom destacar que São Carlos é a primeira cidade paulista a ter este convênio”, destaca o promotor Flávio Okamoto.

DEJEM, sigla para “Diária Especial por Jornada Extraordinária de Trabalho Policial Militar”, é uma gratificação paga a policiais militares do Estado de São Paulo que optam por realizar atividades operacionais fora do seu horário de trabalho regular. Essa diária é uma forma de incentivo financeiro para que os policiais atuem em ações de policiamento ostensivo, reforçando a segurança e a presença policial em áreas específicas.

A DEJEM é uma atividade voluntária e remunerada, ou seja, o policial escolhe se deseja ou não participar e recebe um valor adicional por cada jornada extra de trabalho. O valor da DEJEM é calculado com base em coeficientes sobre a Unidade Fiscal do Estado de São Paulo (UFESP) e pode variar entre oficiais e praças, segundo informações da Assembleia Legislativa de São Paulo.

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Publicado na edição de 14 de julho de 2025 | Caderno Executivo | Seção Atos Normativos

EXTRATO DO CONVÊNIO GSSP/ATP-145/2025 – SÃO CARLOS

CONVÊNIO GSSP/ATP-145/2025

Processo: 057.00096175/2023-35

Partes Convenentes – O Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Segurança Pública, e o Município de São Carlos.

Objeto: conjugação de esforços, com a finalidade de empregar o efetivo do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo na ampliação do serviço de bombeiros prestado no município, com vista à prevenção e combate a incêndios em coberturas vegetais (incêndios florestais), especialmente aqueles localizados em parques urbanos municipais, conforme necessidade estabelecida pela Lei Municipal nº 20.702, de 11 de maio de 2022, por meio de atividade exercida em Jornada Extraordinária de Trabalho Policial Militar – DEJEM.

