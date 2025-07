São Carlos define plano de segurança para agosto e reforça ações para Festa da Padroeira

Compartilhar no facebook

Cavalgada da Babilônia - Crédito: divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, definiu nesta terça-feira (29) o plano de segurança para os principais eventos de agosto, com destaque para a tradicional Festa da Padroeira, celebrada em 15 de agosto no Santuário da Babilônia.

A reunião do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGI-M) contou com representantes da Polícia Militar, Polícia Rodoviária, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal, DER, secretarias municipais, além de fiscais, agentes sanitários e o padre Everton Luchesi, reitor do santuário. O objetivo foi organizar ações conjuntas que garantam segurança, mobilidade e atendimento ao público durante os eventos.

Segundo o comandante da Guarda Municipal, Célio Ramos, o foco é oferecer policiamento efetivo, áreas adequadas para embarque e desembarque e ações de prevenção a crimes. "Queremos assegurar tranquilidade e organização para todos os participantes", afirmou.

Além da Festa da Padroeira, o planejamento contempla o Top Ranch (1º a 3 de agosto), o São Carlos Rodeio Fest (a partir de 8 de agosto) e a Caminhada das Famílias (dia 17). Também foram discutidas fiscalizações rotineiras em bares, ferros-velhos e motocicletas com escapamentos irregulares, em parceria com a Polícia Militar, a Vigilância Sanitária e o setor de Fiscalização Municipal.

