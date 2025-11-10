(16) 99963-6036
segunda, 10 de novembro de 2025
Segurança

São-carlense tem o celular furtado no Rio de Janeiro

10 Nov 2025 - 13h28Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Plantão Policial - Crédito: Foto: Arquivo Pessoal/São Carlos AgoraPlantão Policial - Crédito: Foto: Arquivo Pessoal/São Carlos Agora

Uma mulher de 48 anos procurou a Delegacia de Defesa da Mulher de São Carlos neste domingo (9) para registrar um boletim de ocorrência por ameaça. O caso tem relação com um furto ocorrido no último dia 2 de novembro, enquanto ela estava em viagem ao Rio de Janeiro (RJ).

De acordo com o boletim, a vítima teve seu celular iPhone furtado por um homem em uma motocicleta, que fugiu logo em seguida. O crime foi registrado na capital fluminense, e consta também em sistemas policiais estaduais e nacionais.

Após o furto, a mulher passou a receber mensagens por meio do aplicativo WhatsApp enviadas de um número desconhecido, contendo ameaças e menções a endereços de familiares, além de exigências para que ela desbloqueasse o recurso “Buscar iPhone”.

A vítima relatou que não respondeu às mensagens e procurou a polícia apenas para registrar as ameaças. Ela foi orientada sobre o prazo de seis meses para eventual representação criminal, contados a partir do conhecimento da autoria.

O caso foi registrado na Delegacia Seccional de São Carlos e encaminhado à unidade policial responsável pela área dos fatos.

Leia Também

Adolescente de 13 anos é detido após agredir a própria mãe
Ibaté 15h49 - 10 Nov 2025

Adolescente de 13 anos é detido após agredir a própria mãe

Homem é detido com maconha após ofender guardas municipais na Praça do Kartódromo
Segurança15h00 - 10 Nov 2025

Homem é detido com maconha após ofender guardas municipais na Praça do Kartódromo

Motoboy é preso por tráfico de drogas na Vila Prado
Segurança13h58 - 10 Nov 2025

Motoboy é preso por tráfico de drogas na Vila Prado

Mulher vai até cachoeira e tem moto furtada em São Carlos
Segurança13h57 - 10 Nov 2025

Mulher vai até cachoeira e tem moto furtada em São Carlos

Polícia Civil do Deinter 3 intensifica combate ao crime em oito regiões
Operação Xeque-Mate13h46 - 10 Nov 2025

Polícia Civil do Deinter 3 intensifica combate ao crime em oito regiões

Últimas Notícias