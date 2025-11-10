São-carlense tem o celular furtado no Rio de Janeiro

Plantão Policial - Crédito: Foto: Arquivo Pessoal/São Carlos Agora

Uma mulher de 48 anos procurou a Delegacia de Defesa da Mulher de São Carlos neste domingo (9) para registrar um boletim de ocorrência por ameaça. O caso tem relação com um furto ocorrido no último dia 2 de novembro, enquanto ela estava em viagem ao Rio de Janeiro (RJ).

De acordo com o boletim, a vítima teve seu celular iPhone furtado por um homem em uma motocicleta, que fugiu logo em seguida. O crime foi registrado na capital fluminense, e consta também em sistemas policiais estaduais e nacionais.

Após o furto, a mulher passou a receber mensagens por meio do aplicativo WhatsApp enviadas de um número desconhecido, contendo ameaças e menções a endereços de familiares, além de exigências para que ela desbloqueasse o recurso “Buscar iPhone”.

A vítima relatou que não respondeu às mensagens e procurou a polícia apenas para registrar as ameaças. Ela foi orientada sobre o prazo de seis meses para eventual representação criminal, contados a partir do conhecimento da autoria.

O caso foi registrado na Delegacia Seccional de São Carlos e encaminhado à unidade policial responsável pela área dos fatos.

