São-carlense tem o carro furtado na capital

07 Dez 2025 - 07h59Por Da redação
Um carro foi furtado enquanto estava estacionado em via pública no Parque São Domingos, zona oeste de São Paulo. O caso aconteceu na tarde de quinta-feira (04/12) e foi registrado no Plantão Policial de São Carlos neste sábado (06), onde a vítima procurou atendimento.

Segundo o boletim de ocorrência, o veículo — um Chevrolet Prisma branco — foi deixado estacionado por volta das 9h20 na Rua Professor José Maria Calazans Nogueira. Quando o proprietário retornou ao local, por volta das 21h, percebeu que o automóvel havia sido levado.

Além do carro, diversos itens que estavam no interior do veículo também foram furtados. Entre os objetos subtraídos estão documentos pessoais, carteira de habilitação, carteira de identidade, cartões bancários, perfume, carregador e suporte de celular, além de R$ 10 em dinheiro.

