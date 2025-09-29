São-carlense tem carro furtado na capital

Plantão Policial - Crédito: Foto: Arquivo Pessoal/São Carlos Agora
Um homem de 60 anos, morador de São Carlos, teve o carro furtado enquanto visitava familiares na capital paulista.
Segundo o boletim de ocorrência, o veículo – um Mitsubishi Outlander preto, modelo 2021 – foi deixado estacionado na Rua Artur Prado, no bairro Bela Vista, na noite de sábado (27). Na manhã do dia seguinte, ao retornar ao local, a vítima constatou que o automóvel não estava mais onde havia sido deixado.
O carro estava trancado e as chaves permaneciam em posse do proprietário. Após acionar a Polícia Militar pelo 190 e tentar registrar o fato pela internet sem sucesso, o homem compareceu pessoalmente ao Plantão Policial de São Carlos para formalizar a ocorrência.