(16) 99963-6036
segunda, 29 de setembro de 2025
Segurança

São-carlense tem carro furtado na capital

29 Set 2025 - 08h59Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Plantão Policial - Crédito: Foto: Arquivo Pessoal/São Carlos AgoraPlantão Policial - Crédito: Foto: Arquivo Pessoal/São Carlos Agora

Um homem de 60 anos, morador de São Carlos, teve o carro furtado enquanto visitava familiares na capital paulista.

Segundo o boletim de ocorrência, o veículo – um Mitsubishi Outlander preto, modelo 2021 – foi deixado estacionado na Rua Artur Prado, no bairro Bela Vista, na noite de sábado (27). Na manhã do dia seguinte, ao retornar ao local, a vítima constatou que o automóvel não estava mais onde havia sido deixado.

O carro estava trancado e as chaves permaneciam em posse do proprietário. Após acionar a Polícia Militar pelo 190 e tentar registrar o fato pela internet sem sucesso, o homem compareceu pessoalmente ao Plantão Policial de São Carlos para formalizar a ocorrência.

Leia Também

Após colisão, carro capota na Washington Luís, em São Carlos
Segurança09h44 - 29 Set 2025

Após colisão, carro capota na Washington Luís, em São Carlos

Mulher é vítima de golpe ao tentar comprar motocicleta em São Carlos
Prejuízo 09h23 - 29 Set 2025

Mulher é vítima de golpe ao tentar comprar motocicleta em São Carlos

Homem é preso após agredir a esposa em Ribeirão Bonito
Maria da Penha 09h13 - 29 Set 2025

Homem é preso após agredir a esposa em Ribeirão Bonito

Homem é preso em São Carlos com veículo adulterado
Segurança09h06 - 29 Set 2025

Homem é preso em São Carlos com veículo adulterado

Força Tática realiza simulado contra crimes ultraviolentos nesta segunda-feira em São Carlos
Segurança07h26 - 29 Set 2025

Força Tática realiza simulado contra crimes ultraviolentos nesta segunda-feira em São Carlos

Últimas Notícias