São-carlense perde R$ 875 em suposta venda de moto

Um são-carlense de 34 anos, residente no Jardim Santa Angelina, foi vítima de um estelionato e perdeu R$ 875 na tentativa de comprar uma moto. O crime foi registrado em boletim de ocorrência na tarde desta segunda-feira, 27, na CPJ.

A vítima, um operador, relata que viu no Facebook o anúncio de uma Honda FAN por R$ 4,5 mil. Se interessou, pois no preço de mercado está avaliada em R$ 7 mil. Entrou em contato então com o suposto vendedor que afirmou residir em Rio Claro e por WhatsApp iniciou as negociações.

O golpista pediu como sinal R$ 875, uma vez que havia questões administrativas para serem saldadas. O restante seria no ato da entrega da moto. Após concordar, recebeu do desconhecido dois boletos, indo a uma lotérica e efetuando o pagamento.

Após encaminhar para o golpista os comprovantes de pagamento, a vítima afirmou ter sido bloqueada no aplicativo de mensagens. Ficou sem o dinheiro e sem a moto, percebendo em seguida que caiu em um golpe.

