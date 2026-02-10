São-carlense perde R$ 17 mil no golpe do falso advogado

Golpe celular - Crédito: Freepik

A Polícia Civil registrou um caso de estelionato ocorrido na noite desta segunda-feira (9) em São Carlos. A ocorrência foi comunicada ao plantão policial após a vítima relatar ter sido alvo de um golpe aplicado por meio de contatos telefônicos e pela internet.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi procurada por uma pessoa que se apresentou como advogada de um escritório responsável por um processo judicial em andamento. Durante a conversa, foi informado que a suposta ação teria sido ganha, com direito ao recebimento de aproximadamente R$ 17,6 mil.

Minutos depois, outro indivíduo entrou em contato, dizendo integrar o setor jurídico responsável pelo repasse do valor. Sob a alegação de que seria necessário realizar um procedimento por conta da quantia elevada, os golpistas iniciaram uma videochamada. Durante esse contato, a vítima acabou tendo o celular acessado, bem como suas contas bancárias.

Após a ação criminosa, as contas foram esvaziadas, além da realização de empréstimos e compras em nome da vítima. O prejuízo total foi estimado em cerca de R$ 17 mil.

