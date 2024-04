São-carlense perde bicicleta avaliada em R$ 5 mil após golpe

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um são-carlense de 42 anos, residente no Parque Santa Marta, em São Carlos, foi vítima de um estelionato na sexta-feira, 5. O crime foi registrado nesta quinta-feira, 11, na CPJ.

Às autoridades policiais a vítima disse que pediu para a esposa colocar sua bike à venda em uma página específica no Facebook no dia anterior. Horas depois, um homem dizendo morar em uma fazenda em Ribeirão Preto entrou em contato e mostrou interesse pelo veículo.

Começou a negociar com a vítima via WhatsApp e ficou acordado o valor de R$ 5 mil. O desconhecido disse que um “viajante” passaria em sua casa na tarde de sexta-feira para buscar a bike, o que ocorreu.

Quando a bicicleta era colocada em um City (segundo a vítima havia mais quatro bikes no interior do carro), o suposto comprador teria feito o PIX no valor combinado e mandado a foto do comprovante, mas o são-carlense disse que não conferiu atentamente e liberou a bike. Momentos depois, ao ver seu extrato bancário, notou que o depósito não teria sido feito e constatou ter sido vítima de um estelionato. O caso foi registrado na CPJ para posterior investigação.

