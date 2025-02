Compartilhar no facebook

Veículo foi devolvido ao dono - Crédito: SCA

Na manhã desta terça-feira (25), a equipe do Comando Força recuperou um veículo furtado durante patrulhamento no bairro Cidade Aracy 2. O automóvel, um Volkswagen Quantum de placas CNX-6535, havia sido furtado no dia 24 de fevereiro de 2025.

O carro foi localizado na Rua Augusto Wenzel, número 451. Após a verificação e confirmação, o veículo foi restituído ao proprietário.

